Medio Oriente: Herzog, attacco Hamas nove volte più grande dell’11 settembre 2001

- L’attacco contro Israele perpetrato dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso è in proporzione “nove volte più grande” dell'attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. Lo ha detto oggi il presidente israeliano, Isaac Herzog, nell'intervista che andrà in onda stasera a "Porta a porta” su “Rai 1”. “Abbiamo a che fare con una tale crudeltà che non ha nulla a che fare con il conflitto israelo-palestinese. Niente a che fare con il dibattito sui diritti palestinesi, gli insediamenti e gli scontri. Questo va enormemente al di là. Questa è una cultura di odio che non può essere accettata in nessuna forma o maniera”, ha detto Herzog. (Res)