Milano: il Questore sospende la licenza per 10 giorni alla Pizzeria Kebab "Cleopatra" di via Vitruvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Pizzeria Kebab Cleopatra” in Via Vitruvio 46, a Milano. Questa mattina, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti da maggio a settembre, il locale è risultato essere frequentato da clienti con precedenti di polizia, per reati in materia di armi, contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e d’immigrazione, per ubriachezza e molestie. In particolare, a maggio, personale dell’A.T.S. ha sanzionato il titolare della pizzeria a causa delle condizioni igienico sanitarie e di conservazione degli alimenti. Sempre a maggio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno indagato tre minori per ricettazione, che nei pressi del locale sprovvisti di documenti sono stati trovati in possesso di un telefono cellulare e di una carta di credito prepagata rubata. Uno dei tre era destinatario di una misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Inoltre, a settembre, gli agenti sono intervenuti per un avventore in evidente stato di agitazione dovuta all’alcool che molestava i passanti, il quale è stato sanzionato per molestia e ubriachezza.(Com)