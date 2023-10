Imprese: studio Mediobanca, Fca Italy, Leonardo e Fincantieri nella top 20 della manifattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto più rappresentato all'interno della Top20 della manifattura è quello meccanico con sei aziende (Fca Italy, Leonardo, Fincantieri, Iveco, Nuovo Pignone Holding e Ferrari) di cui cinque produttrici di mezzi di trasporto. E’ quanto emerge dalla 58ma edizione dello studio sulle Principali società italiane dell'Area Studi Mediobanca. Lo studio analizza i bilanci relativi all'esercizio 2022 di 3.310 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. Nel dettaglio: 2.680 società industriali e di servizi, 66 holding, 27 SIM, 26 società di leasing, 35 di factoring e credito al consumo, 372 banche e 104 assicurazioni. L’inserimento per la prima volta nella sezione della Top 20 nella manifattura meccanica di Fincantieri rafforza la nuova scia positiva, come dimostrato ieri dal titolo in crescita. La ricerca contiene inoltre un approfondimento sulle 25 imprese manifatturiere del IV Capitalismo più dinamiche e profittevoli. Al comparto meccanico seguono quattro aziende alimentari (Parmalat, Cremonini, Barilla Holding e Veronesi Holding), quattro metallurgiche (Marcegaglia Holding, Finarvedi, Riva Forni Elettrici e Chimet), due operanti nella gomma e cavi (Prysmian e Pirelli & C.), una nelle pelli e cuoio (Prada), una farmaceutica (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite), una nei prodotti per l’edilizia (Buzzi Unicem) e una chimica (Mapei). (segue) (Rin)