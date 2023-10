Imprese: studio Mediobanca, Fca Italy, Leonardo e Fincantieri nella top 20 della manifattura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando la sola manifattura le prime 20 aziende che ne costituiscono la graduatoria realizzano un fatturato aggregato pari a 151,8 miliardi di euro, ovvero 237 miliardi in meno rispetto al valore complessivo totalizzato dalle tre energetico-petrolifere sul podio (388,8 miliardi di euro). I primi 20 operatori manifatturieri hanno registrato tutti una crescita di fatturato che, nel complesso, si attesta al +17,4 per cento rispetto all’esercizio precedente. Quanto ai risultati d’esercizio 2022, 18 imprese hanno chiuso in utile e 14 imprese hanno messo a segno un progresso rispetto al 2021. (Rin)