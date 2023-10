Roma: inaugurata a Guidonia Montecelio la nuova caserma della guardia di finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova caserma della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio è stata inaugurata questa mattina con una solenne cerimonia che si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini nonché di altre autorità civili, religiose e militari. L’edificio in via degli Aceri 1, è stato realizzato grazie alla proficua sinergia tra la Guardia di Finanza e la locale Amministrazione Comunale, è costituito da un moderno fabbricato sviluppato su due livelli, adibiti a uffici e ad alloggi per il personale. La caserma è stata intitolata alla memoria del Capitano Franco Severati, per le meritorie gesta di cui fu protagonista in territorio albanese ed ex jugoslavo nel 1943, che gli valsero il riconoscimento della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. La scelta di dedicare al Capitano Severati il nuovo presidio del Corpo è fortemente simbolica, considerato l’indissolubile legame esistente tra la figura dell’Ufficiale decorato e Roma, sua città natale, nella quale riprese servizio al ritorno in Patria, avvenuto nell’agosto del 1945, dopo quasi due anni di prigionia in Germania ed in altri territori soggetti all’occupazione tedesca. (Rer)