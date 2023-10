Maltempo: Zaia, Protezione civile al lavoro per monitorare evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione Civile è al lavoro per monitorare l'evoluzione del maltempo. Lo comunica in una nota, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "L'ondata di maltempo che da ieri sera ha investito il Veneto si sta attenuando – ha dichiarato -. Allo stato attuale le condizioni meteo sono previste in miglioramento, mentre gli uomini della Protezione Civile sono al lavoro per monitorare puntualmente l'evoluzione della situazione e i disagi localizzati che si sono verificati in alcuni territori. Ringrazio tutto il sistema di Protezione Civile del Veneto, dirigenti, tecnici e volontari, che si è attivato con la consueta rapidità, professionalità e abnegazione, mettendo a disposizione energie, uomini e mezzi per garantire supporto a tutti i territori minacciati dal maltempo di queste ore". (segue) (Rev)