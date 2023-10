Maltempo: Zaia, Protezione civile al lavoro per monitorare evoluzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dei fiumi è in diminuzione, anche se sostenuti in particolare sul sistema Agno Guà e sul bacino dell'Astico, mentre sono in crescita i livelli idrometrici alle sezioni vallive e di pianura dei corsi d'acqua principali. Come si apprende nella nota, "lungo l'Adige verrà raggiunto a breve il colmo di piena alla sezione di Trento con livelli prossimi a +5 m all'idrometro di Ponte San Lorenzo. Il colmo di piena è atteso in ingresso regione verso il pomeriggio, interessando la città di Verona verso la sera odierna con livelli che potranno raggiungere la terza soglia di allertamento. Si regista la richiesta di apertura della galleria scolmatrice Adige Garda per salvaguardare Verona e Polesine da rischio allagamento". Per il fiume Piave invece, il picco è atteso per questo pomeriggio. Due frane sono state registrate ad Alleghe (Bl) e Crespadoro (Vi), mentre sulla costa di Jesolo le mareggiate ha portato ad alcuni danni negli stabilimenti balneari privati e su alcuni marciapiedi. (Rev)