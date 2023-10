Scuola: Santangelo (Iv), su decisione dimensionamento pesa qualità azione politica Regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Tar Campania di sospendere il decreto interministeriale sul dimensionamento della scuola è “una buona notizia per tutti” e “conferma la qualità dell’azione politica del presidente De Luca e del consiglio regionale”. Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia viva al consiglio regionale della Campania. Il Tar Campania si è pronunciato a seguito della richiesta cautelare avanzata dalla Regione Campania. "azione della Regione Campania tutela le aree interne, il diritto all’istruzione di tanti studenti residenti in piccoli Comuni che avrebbero avuto difficoltà a spostarsi in caso di soppressione della loro scuola - ha aggiunto Santangelo -. Allo stesso tempo salvaguarda i tanti insegnanti che avrebbero perso la propria cattedra nel caso in cui si fosse stati costretti a seguire le linee guida governative nell’organizzazione della rete scolastica”.(Ren)