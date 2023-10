Riforme: Delmastro, democrazia decidente esalta volontà popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da eco-catastrofista a costituzional-catastrofista. I tratti distintivi di Bonelli rimangono il catastrofismo, gli scenari apocalittici e l'incontinenza allarmistica. L'ultimo allarme lanciato dal novello nostradamus del catastrofismo è che il premierato del presidente Meloni sarebbe un attacco mortale alla nostra Costituzione". È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "La Costituzione non ha bisogno di difensori d'ufficio e se ne avesse bisogno ne meriterebbe ben altri: realizzare una democrazia dell'alternanza compiuta, restituire ai cittadini la decisione finale sul governo, contrastare i giochi di palazzo in spregio alla volontà parlamentare, approdare finalmente ad una democrazia 'decidente' non significa calpestare la Costituzione, ma esaltare la volontà popolare", ha concluso.(Rin)