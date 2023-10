Medio Oriente: Giordania, necessario fornire aiuti umanitari urgenti e adeguati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario che la comunità internazionale agisca immediatamente per porre fine alla catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza e per l’invio di aiuti umanitari urgenti e adeguati alla popolazione civile. Lo ha dichiarato il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, durante l’incontro con la coordinatrice residente delle Nazioni Unite nel Regno hascemita, Sheri Ritsema-Anderson, e i rappresentanti delle agenzie Onu attive in Giordania. Safadi ha dunque ribadito il sostegno di Amman alle Nazioni Unite e al loro impegno per l’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, sottolineando che la Giordania, su direttiva del re, Abdullah II, sta facendo il possibile per far giungere gli aiuti nell'exclave palestinese attraverso il valico di Rafah, in coordinamento con l’Egitto. Inoltre, il capo della diplomazia giordana ha sottolineato il ruolo importante dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), esortando la comunità internazionale a fornirle il sostegno finanziario necessario per assolvere alle sue funzioni. Intanto, secondo l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, Amman ha inviato oggi sette camion di medicinali, attrezzature e prodotti medici ai civili in Cisgiordania attraverso il ponte Re Hussein. Il Consiglio dei ministri, in precedenza, aveva deciso di destinare 45.000 tonnellate di grano e cereali e sette camion di medicinali, prodotti medici, farmaceutici e attrezzature sanitarie in Cisgiordania. (Lib)