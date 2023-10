Medio Oriente: Metsola, situazione getta ombra su intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti attentati in Israele e la situazione a Gaza gettano un'ombra su tutto il Medio Oriente. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, a Parigi, in Francia. "Hamas è un'organizzazione terroristica che non rappresenta in alcun modo le legittime aspirazioni del popolo palestinese, ma le ostacola", ha detto. Il modo in cui Hamas viene combattuto, ha poi proseguito, "è importante". "Il popolo palestinese non deve pagare il prezzo delle azioni spregevoli di Hamas, e a Gaza stiamo assistendo a una vera e propria crisi umanitaria", ha aggiunto Metsola chiedendo di nuovo la liberazione incondizionata degli ostaggi. "La risposta israeliana deve essere in linea con il diritto internazionale e umanitario. Per questo il Parlamento europeo chiede chiaramente una pausa umanitaria che risparmi vite innocenti e permetta l'ingresso della catena di aiuti umanitari internazionali", ha poi proseguito. "Accolgo con favore anche l'appello del presidente francese (Emmanuel Macron) per il rilancio del processo di pace. Potete contare sul sostegno del Parlamento europeo", ha concluso. (Beb)