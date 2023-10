Fvg: Fedriga, Biofarma è modello per realtà produttiva regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biofarma di Mereto di Tomba (UD) è un modello per la realtà produttiva del Friuli Venezia Giulia, radicata sul territorio e orientata all'internazionalizzazione. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nel corso di una visita all’azienda friulana insieme al presidente Germano Scarpa. “In una regione come la nostra, fortemente vocata all'innovazione grazie alla presenza sul territorio di prestigiosi centri di ricerca - ha sottolineato Fedriga – aziende come la Biofarma diventano un punto di riferimento per la trasformazione delle idee in progetti concreti. Tutto ciò è reso possibile grazie alla vision dei suoi vertici aziendali, decisamente orientati allo sviluppo di idee fortemente innovative che fanno di questo centro un vero modello. Ne è un esempio ciò che è stato fatto, ad esempio, durante l'epoca del Covid, con la produzione di un tampone salivare”. (segue) (Frt)