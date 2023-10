Fvg: Fedriga, Biofarma è modello per realtà produttiva regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione ha apprezzato anche la capacità dell’azienda di intrattenere relazioni con gli istituti tecnici e le università, per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Fedriga ha ricordato infine che la Regione ha inserito tra le filiere strategiche anche quella legata al comparto del biomedicale, che rappresenta “un settore in crescita con prospettive di forte sviluppo. Siamo convinti – ha aggiunto - che in questo ambito la nostra regione, grazie a imprenditori lungimiranti come Scarpa, possa rappresentare un'eccellenza in ambito nazionale e internazionale. Su questi temi stiamo focalizzando l'attenzione per attrarre in Friuli Venezia Giulia capitali stranieri in grado di far crescere ancora di più un comparto che può dare grandi opportunità sotto il profilo occupazionale”. (Frt)