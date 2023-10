Brasile: media, sospesi i pagamenti per l'ingresso nell'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile sembra mettere in pausa il processo di adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, informano i media locali, ha momentaneamente sospeso il versamento della rata da 5,1 milioni di euro atteso per portare avanti il processo inaugurato formalmente a ottobre 2022, per volere dell'ex capo di Stato, Jair Bolsonaro. Una decisione, ricorda il portale "Poder 360", cui seguì la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, riunitosi però poche volte. Il ministero degli Esteri, prosegue la testata, ha fatto sapere di aver versato una quota da 1,3 milioni di euro, utile a realizzare alcuni obiettivi puntuali. Quanto all'assegno più corposo, i 5,1 milioni di dollari necessari per l'adesione, rimane l'intenzione di procedere al pagamento entro l'anno, "ma senza nessuna certezza" che lo si rispetti, cita "Poder 360".(Brb)