Riforme: Paita (Iv), se governo farà sul serio su premierato ci saremo

- "Da parte nostra c'è una grande coerenza, abbiamo sempre sostenuto che le regole si scrivono tutti insieme e quindi ci comporteremo in modo diverso da chi in passato dall'opposizione ha voluto affossare le riforme per danneggiare il governo e ha danneggiato invece il Paese. Noi ci siamo presentati agli elettori con una proposta chiara, il Sindaco d'Italia, cioè l'elezione diretta del premier. Se il governo farà sul serio su questo, noi ci saremo". Lo ha detto a Rai Radio 1 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "In questo modo saremo più vicini ai cittadini, che chiedono stabilità e un governo che guidi il paese per 5 anni. Così si rafforzano le istituzioni, non si indeboliscono. Calenda? - risponde Paita - Sfascia tutto, cambia idea su tutto, si è presentato alle elezioni con un programma che era lo stesso nostro, se ha cambiato idea sono problemi suoi". (Rin)