Serbia-Italia: all’ambasciata a Belgrado un evento dedicato a innovazione e startup

- L'ambasciata italiana in Serbia ha ospitato l’evento "Italia-Serbia Innovathon", dedicato al mondo dell'innovazione e delle startup dei due Paesi. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. Hanno partecipato all’iniziativa la comunità imprenditoriale italiana nel Paese, i centri tecnologici serbi e numerose startup locali. L’evento è stato realizzato in preparazione del prossimo Forum dell'innovazione Italia-Serbia che si terrà il 5 e il 6 dicembre a Belgrado, grazie alla collaborazione avviata dall'ambasciata e da Ice Agenzia di Belgrado con il ministero serbo della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e con il ministero dell'Informazione e delle telecomunicazioni della Serbia, la regione Lombardia, la Camera di commercio della Serbia (Pks), l'Impact Hub Belgrado e We Make Future Rimini. (segue) (Com)