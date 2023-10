Serbia-Italia: all’ambasciata a Belgrado un evento dedicato a innovazione e startup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la prima tavola rotonda sono stati presentati i sistemi italiano e serbo dell'innovazione, della ricerca e delle startup, mentre nella seconda sessione, moderata dal capo del Dipartimento innovazione di We Make Future, Giuseppe Oppedisano, e dalla co-fondatrice di Impact Hub Belgrado, Gaia Montelatici, alcune selezionate startup locali (Kagera e ATField) si sono confrontate con due importanti realtà italiane che da tempo operano in Serbia: Engineering software lab e Ddor Osiguranje. L'evento è stato impreziosito dalla performance musicale del quartetto d'archi serbo Pandora Quartet. "A marzo dello scorso anno, con il Business & Science Forum, il ministro Tajani ha lanciato un percorso di rinnovamento delle relazioni economiche tra Roma e Belgrado con l'obiettivo di ampliarle a settori ad alto contenuto tecnologico: agritech, transizione verde ed energetica, infrastrutture e mobilità sostenibile", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. "Innovathon è una tappa intermedia di un percorso che proseguirà con il Forum sull'innovazione Italia-Serbia, quando", ha aggiunto Gori, "metteremo in contatto le realtà serbe con le eccellenze italiane nel campo dell'innovazione, anche grazie alla collaborazione con la regione Lombardia, che vanta il più avanzato ecosistema dell'innovazione in Italia". (Com)