Lega: pdl per inasprire pene per chi blocca libera circolazione su strade

- La Lega, "grazie anche al buon lavoro del sottosegretario Ostellari e del ministro Salvini, ha depositato una proposta di legge per inasprire le pene per chi blocca la libera circolazione sulle strade. Abbiamo già assistito a tristi scene di sedicenti gruppi attivisti ambientalisti ed ecologisti che impediscono, spesso con il proprio corpo, la mobilità, soprattutto nelle ore di punta, provocando un grande disagio fra gli automobilisti. Introduzione del reato penale, arresto in fragranza e possibilità di Daspo urbano. Una soluzione di buon senso a tutela di chi la mattina si alza per andare a lavoro". Lo dichiara il deputato della Lega, Gianangelo Bof, primo firmatario della Pdl. (Rin)