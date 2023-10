Roma: Battilocchio (FI), Commissione parlamentare in piazze spaccio con Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, al termine dei lavori d'Aula, assieme ad una delegazione di parlamentari commissari di tutti i gruppi, ci siamo recati in alcune piazze di spaccio, in particolare nei quartieri di Quarticciolo e San Basilio, per un'iniziativa di "presidio e disturbo", al fianco di Don Antonio Coluccia, prete anti-criminalità. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare inchiesta sulle periferie, a commento dell'iniziativa di ieri presso i quartieri di Quarticciolo e San Basilio. "Il Governo - aggiunge - è impegnato in un'azione complessiva con interventi efficaci, risorse, sinergie: provvedimenti concreti che stanno dando risposte a territori che vogliono tornare alla normalità, in termini di sicurezza e vivibilità. È stato importante ieri sera far sentire, ancora una volta, la presenza dello Stato in aree per troppo tempo dimenticate". (segue) (Com)