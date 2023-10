Roma: Battilocchio (FI), Commissione parlamentare in piazze spaccio con Don Coluccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo certamente rovinato la serata ad alcuni, che hanno salutato la presenza nostra e delle forze dell'ordine al grido 'zio, zio', segnale di allarme interno. Ma la cosa bella, a tratti commovente, è stata l'accoglienza, a viso aperto, di tanti residenti che hanno sottolineato l'importanza di questa fase, in cui le Istituzioni hanno messo la faccia sulla tematica periferie, con interventi in corso e un'attenzione mai riscontrata in precedenza. Abbiamo visto luce e speranza nei loro occhi: compito della politica, con azioni concrete, trasformare questa speranza in una rinnovata fiducia nello Stato e nelle Istituzioni. Avanti, dunque, con questo lavoro di rivincita dello Stato che non è più disposto a lasciare zone franche sul territorio. Con determinazione. Senza paura", conclude il parlamentare di Forza Italia. (Com)