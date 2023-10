© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic si è congratulata con Milojko Spajic per la sua elezione alla carica di primo ministro del Montenegro. "Spero che i nostri due Paesi continuino ad approfondire la cooperazione, a lavorare per migliorare il tenore di vita dei nostri cittadini e rafforzare la connettività regionale", ha scritto Brnabic sulla piattaforma X (ex Twitter).(Seb)