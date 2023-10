Panama: tribunale elettorale congela referendum del presidente su contratto minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Panama dovrà rinunciare alla consultazione popolare con la quale sperava mettere a una settimana di proteste organizzate contro la concessione per lo sfruttamento di una miniera. Il Tribunale elettorale (Te) ha infatti stabilito che "al momento non ci sono condizioni per organizzare la consulta popolare", considerato che "non esiste nella Costituzione o nel codice elettorale una norma che contempli" l'iniziativa annunciata dal presidente, Nito Cortizo. Un dibattito innescato dal rinnovo ventennale del diritto di sfruttamento di una miniera di rame, la più grande dell'America centrale, alla impresa canadese First Quantum Mineral (Fqm). Se peraltro fosse approvata una legge ad hoc, con previsione di spesa e calendario delle iniziative, il Tribunale sarebbe obbligato a organizzare la consulta. Impegno comunque gravoso, ricorda il Te, visto che il 5 maggio 2024 si tengono le elezioni generali. (segue) (Mec)