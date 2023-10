Panama: tribunale elettorale congela referendum del presidente su contratto minerario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 ottobre il parlamento panamense aveva dato il via libera a un nuovo contratto che assicura alla First Quantum Minerals altri venti anni di sfruttamento della miniera di rame "Panama", la cui attività garantisce circa il 4 per cento del prodotto interno lordo nazionale. L'accordo, approvato con 44 voti a favore, cinque contrari e due astensioni, prevede il versamento di un minimo di 375 milioni di dollari annui nelle casse statali, dieci volte quello sin qui pattuito. Inoltre, l'impresa canadese si impegna ad effettuare altri investimenti milionari nelle comunità che circondano la miniera. Il governo Cortizo rivendica la bontà dell'accordo, garanzia per la manutenzione dei circa ottomila posti di lavoro, oltre che di risorse utili a finanziare altre spese sociali. Le parti hanno dovuto riscrivere l'intesa siglata nel 1997 e bocciata dalla Corte suprema perché "incostituzionale", nel 2017. (segue) (Mec)