Panama: tribunale elettorale congela referendum del presidente su contratto minerario (4)

- Le manifestazioni, che gli animatori promettono di non sciogliere in tempi brevi, hanno spinto anche le associazioni di autotrasporto a decidere la "paralisi totale" delle attività, denunciando i blocchi continui operati sulle principali vie di comunicazione del Paese. "È importante far sapere che se questo contenzioso non si risolve nel giro di un paio di giorni, il Paese soffrirà le conseguenze di una totale mancanza di approvvigionamenti" di beni come "medicine, cibo, gas e benzine", si legge in una nota delle maggior sigle del settore. Il presidente della Camera nazionale del trasporto merci, Roberto Arauz, segnala che al momento ci sono circa "900 camion bloccati" sulla Panamericana, l'arteria che attraversa tutto il Paese e collegandolo a nord al resto della regione. (Mec)