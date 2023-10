Pil: Visco (Bankitalia), allo 0,7 per cento quest’anno, allo 0,8 nel 2024 e all’1 per cento nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo lo scenario di base illustrato nel Bollettino economico della Banca d’Italia pubblicato a metà ottobre la crescita del Pil sarebbe pari allo 0,7 per cento quest’anno, allo 0,8 nel 2024 e all’1,0 nel 2025”. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, in occasione della celebrazione della 99ma Giornata mondiale del Risparmio organizzata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Visco, ricordando come le stime abbiano “una natura puramente indicativa” ha aggiunto che “i rischi che circondano queste stime sono, come per quelle sull’economia mondiale e sugli altri principali paesi dell’area dell’euro, orientati al ribasso, soprattutto per l’acuirsi delle tensioni geopolitiche e l’irrigidimento delle condizioni difinanziamento”. (Rin)