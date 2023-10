Treviso: tutte le squadre di Protezione civile della Provincia in allerta per maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le squadre di Protezione civile della provincia di Treviso sono state allertate a seguito del nubifragio di ieri sera. Attualmente, informa una nota provinciale, "sono in corso i sopralluoghi e la messa in sicurezza di alcune strade provinciali danneggiate dal maltempo, in particolare sulla Sp 152 Arfanta, a Tarzo, dove le piogge hanno provocato la caduta di massi di notevole dimensione, sulla Sp 159 a Revine Lago, dove sono caduti alcuni alberi sulla carreggiata, e sulla Sp 36 a Valdobbiadene, a causa di frane e cedimenti del piano stradale". Diverse segnalazioni sono arrivate per l'esondazione del fiume Sile, a Casale, e ora sono in corso i rilievi. (Rev)