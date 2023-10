Riforme: Della Vedova (Più Europa), da governo proposta populista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi riteniamo che l’elezione diretta del presidente del Consiglio, in un contesto in cui la Repubblica si è sviluppata e ha sempre più sviluppato un ruolo di equilibrio del presidente della Repubblica, inevitabilmente indebolisca la figura istituzionale di quest’ultimo: non si può avere un Premier eletto direttamente dal ‘popolo’ e un presidente della Repubblica eletto dal Parlamento e pensare che possa fare ancora da punto di equilibrio”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, nel corso di "Coffee break", su La7. “Se vuoi il presidenzialismo fai il presidenzialismo e costruisci una architettura costituzionale di questo stampo, ma questa riforma non è né carne né pesce - ha aggiunto il parlamentare -, ed è per questo che è populista e pericolosa, perché mira unicamente all’idea dell’investitura diretta dal popolo, in un momento peraltro in cui Meloni ha un dominio assoluto su maggioranza e parlamento, un dominio tale da vietare la proposizione di emendamenti alla manovra”. (Rin)