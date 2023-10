Conti pubblici: Visco (Bankitalia), 15 su 20 punti di incremento debito riassorbiti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno quasi 15 degli oltre 20 punti di incremento registrati nel 2020 saranno stati riassorbiti”. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, in occasione della celebrazione della 99ma Giornata mondiale del Risparmio organizzata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Visco, ha aggiunto che “nel prossimo triennio la flessione attesa nei programmi del governo è marginale” considerando che “nel 2026 il debito sarebbe pari a poco meno del 140 per cento del Pil”. Il governatore della Banca d’Italia ha poi avvertito che “in assenza di interventi, il rapporto rischierà di salire”, e in prospettiva “il costo medio del debito dovrebbe tornare a collocarsi su livelli più elevati del tasso di crescita nominale dell’economia e diventeranno più rilevanti gli impatti dell’invecchiamento della popolazione sulla spesa sociale”. (Rin)