Spagna: principessa Leonor giura sulla Costituzione in cerimonia solenne al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La principessa Leonor è una degna rappresentante di questo Paese moderno e aperto al mondo. Una giovane donna, vicina alla maggioranza della sua generazione. Una giovane donna consapevole che il Paese prospero e moderno che siamo ha davanti a sé sfide importanti", ha affermato la presidente del Congresso dei deputati, Francina Armengol, durante il suo discorso di fronte alla principessa poco prima che pronunciasse il giuramento. "Essere una giovane donna nella Spagna di oggi, come lo è la principessa delle Asturie, significa sapere che affrontare queste sfide è l'unico modo per andare verso un futuro degno di essere vissuto. E dobbiamo farlo insieme", ha proseguito Armengol. Alla cerimonia non hanno preso parte i rappresentanti dei partiti indipendentisti Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat), Eh Bildu, Partito nazionalista basco (Pnv) e Blocco nazionalista galiziano (Bng). Dopo il giuramento, la principessa delle Asturie ha ricevuto le medaglie delle due Camere, il Congresso e il Senato. (Spm)