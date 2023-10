Maltempo: Majorino, incredibile che Fontana scarichi responsabilità su amministrazione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo veramente incredibile che il presidente Attilio Fontana, totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologico della Regione, in un giorno in cui ci sono tantissimi territori in grande difficoltà anche per le colpe della Regione Lombardia, giochi a scaricare le proprie responsabilità sull'amministrazione comunale di Milano che sul tema del Seveso è l'unica amministrazione in questi territori che ha fatto qualcosa". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia, sul botta e risposta tra Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano e Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia sulle vasche di laminazione dopo l'esondazione del Seveso. "Certamente - ha continuato Majorino - dovremmo tutti quanti collaborare in maniera più seria e non aizzare le polemiche. Sconcertante che sia Fontana, totalmente immobile, a farlo". (Rem)