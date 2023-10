Caivano: attivate procedure concorsuali e scorrimento graduatorie per Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Funzione pubblica ha accolto la richiesta del Comune di Caivano di attivare la commissione Ripam per il reclutamento dei profili professionali necessari a soddisfare i fabbisogni di personale previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025 approvato di recente. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività per il rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente annunciate dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della sua recente visita a Caivano. “Diamo seguito agli impegni assunti per il rilancio del Comune di Caivano e, senza perdere tempo, dotiamo il Comune di figure professionali indispensabili per assicurare a cittadini, famiglie e imprese i servizi essenziali di cui hanno bisogno – ha commentato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo –. A una settimana dalla istituzione della ‘task force Caivano’, abbiamo subito accolto la richiesta della Commissione straordinaria, che ringrazio per la collaborazione, per dotare l’amministrazione di tutti gli strumenti necessari a rispondere alle esigenze del territorio. Lo Stato torna così ad essere presente a Caivano, ridando operatività al Comune, che è la casa di tutti i cittadini”. L’attivazione della procedura concorsuale a cura della Commissione Ripam riguarda, in particolare, i seguenti profili professionali: due istruttori direttivi tecnici (area dei funzionari e dell’Eq); un istruttore direttivo tecnico ambientale (area dei funzionari e dell’Eq); un istruttore direttivo informatico (area dei funzionari e dell’Eq); tre istruttori direttivi assistenti sociali (area dei funzionari e dell’Eq); due istruttori direttivi di vigilanza (area dei funzionari e dell’Eq); 13 istruttori di vigilanza (area degli istruttori). Accolta anche la richiesta del Comune di Caivano di attingere alle graduatorie vigenti, ove disponibili, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo (area funzionari e dell’Eq). (Ren)