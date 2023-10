Medio Oriente: M5s, fermiamo strage bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Catherine Russell, direttore generale dell'Unicef, il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, ha lanciato un disperato appello per salvare i bambini di Gaza, dicendo che 'il vero costo di quest'ultima escalation si misurerà in vite di bambini, quelli persi a causa della violenza e quelli che ne saranno cambiati per sempre' e dicendo che 'più di 420 bambini uccisi o feriti a Gaza ogni giorno è un numero che dovrebbe scuotere ognuno di noi nel profondo'. Chiunque abbia figli o nipoti non può rimanere indifferente di fronte a questa strage degli innocenti: 150 piccoli morti ogni giorno sotto le bombe e quasi il doppio estratti vivi, ma feriti o mutilati, da sotto le macerie, ogni singolo giorno. Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Unwra, l'Agenzia Onu per il soccorso ai rifugiati palestinesi, ha denunciato al Consiglio di sicurezza che 'la tragedia umana cui stiamo assistendo è insopportabile' e che 'un immediato cessate il fuoco umanitario è diventato ormai questione di vita o di morte per milioni di persone'". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato, che aggiungono: "Rivolgiamo un appello a Giorgia Meloni, alla madre oltre che alla presidente: si mobiliti in tutte le sedi per spingere la comunità internazionale a imporre a Israele e Hamas una tregua umanitaria per mettere in sicurezza i bambini di Gaza. E si mobiliti per far entrare tutti gli aiuti umanitari di cui la popolazione stremata ha disperato bisogno, come da risoluzione del M5s approvata la scorsa settimana in commissione Esteri della Camera. Fermiamo questa strage. Restiamo umani".(Rin)