Roma: perde controllo dell'auto e si schianta contro albero, muore 59enne di Tivoli

- Una donna di 59 anni di Tivoli, è morta questa mattina in ospedale a Palestrina in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Pedemontana Stella a Palestrina. La donna, era alla guida di una Chevrolet Aveo, quando deve aver perso il controllo dell’auto schiantandosi con un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano del Lazio per i rilievi, e gli operatori del 118 che hanno trasportato la ferita in ospedale dove, questa mattina è morta. (Com)