Risparmio: Giorgetti, Italia ha sua propensione malgrado quadro globale incerto

- “L’Italia, malgrado quadro globale contrassegnato da fattori d’incertezza continua a registrare una propensione al risparmio significativa”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, in occasione della celebrazione della 99ma Giornata mondiale del risparmio organizzata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri). Giorgetti ha spiegato che si tratta di un elemento di “solidità che concorre in misura decisiva alla stabilità del sistema italiano nel suo complesso”. Per il ministro dell’Economia “una certa vocazione parsimoniosa degli italiani ha evitato di esporci alle periodiche e sempre più frequenti crisi finanziarie generate dalle bolle speculative”. (Rin)