Thailandia-Italia: all’ambasciatore Paolo Dionisi il premio Caravella Tricolore

- Al diplomatico Paolo Dionisi, attualmente ambasciatore d’Italia in Thailandia, Cambogia e Laos, è stato attribuito il premio nazionale Caravella Tricolore nel Mondo 2023 “per lo straordinario impegno profuso nella rivalutazione e la diffusione della Cultura italiana, del Made in Italy e le eccellenze italiane nei Paesi dove rappresenta l’Italia”. Il premio, fortemente voluto dal senatore Domenico Gramazio, destinato a personalità che nel mondo delle istituzioni, delle professioni, dell’arte, della cultura, della scienza e dell’informazione si sono distinte per impegno, qualità e rigore professionale e giunto quest’anno alla sua nona edizione, è stato conferito nel 2021 a Giorgia Meloni. Ricevendo il premio, l’ambasciatore Paolo Dionisi ha ringraziato il senatore Gramazio e la commissione giudicatrice, e si è detto onorato a nome di tutti i diplomatici italiani di ogni ordine e grado che quotidianamente servono in silenzio e con dedizione il Paese alla Farnesina e all’estero. (Res)