Giappone: uomo armato barricato in un ufficio postale, liberato uno dei due ostaggi

- L'uomo armato che oggi si è barricato all’interno di un ufficio postale nella prefettura giapponese di Saitama, a nord di Tokyo, ha liberato una delle due dipendenti dell'ufficio che ha preso in ostaggio, una donna ventenne. Lo hanno riferito le autorità giapponesi, secondo cui la donna è incolume. L'uomo è barricato nell'ufficio postale da questo pomeriggio, dopo segnalazioni di una sparatoria presso un vicino ospedale, che avrebbe causato il ferimento di due persone. La polizia ha ricevuto la segnalazione di colpi di arma da fuoco nei pressi dell’Ospedale generale Chuo di Toda attorno alle 13:15 di oggi (ora locale): i feriti, entrambi fuori pericolo, sarebbero un dottore 40enne e uno dei suoi pazienti, un uomo di 60 anni. Non è chiaro se i due abbiano riportato o meno ferite di arma da fuoco, ma il responsabile, descritto dalle autorità come un uomo di età superiore a 50 anni, si sarebbe dato alla fuga a bordo di una motocicletta, e risulta tuttora ricercato. Un paio d’ore più tardi, la dipendente di un ufficio postale nella vicina cittadina di Warabi ha denunciato al telefono la presenza di un uomo armato, che si sarebbe asserragliato nell’edificio. Non è chiaro al momento se l’uomo sia il responsabile della sparatoria nell'ospedale, ma secondo la polizia ha preso in ostaggio due dipendenti delle poste: una delle due, una donna di circa 30 anni, al momento si trova ancora all'interno dell'edificio. Il sindaco di Toda, Fumihito Sugawara, ha confermato sui social media che un uomo armato si trova all’interno di un ufficio postale, e ha sollecitato i residenti locali a mettersi al sicuro. (Git)