Trasporti: Artusa (St), vittoria ncc al giudice di pace, annullato sanzione su foglio di servizio

- Grande soddisfazione per "la prima sentenza che ha visto un nostro associato, assistito dall'avvocato Giorgia Boicelli, vedersi annullare la sanzione a lui inflitta per la presunta violazione dell'art. 85/4 del codice della strada dalla guardia di finanza di Malpensa (Va). E' un'ottima notizia non solo perché l'Ncc potrà riprendere immediatamente a lavorare e così provvedere a sé stesso e alla sua famiglia, ma anche perché il giudice di Busto Arsizio ha confermato la solidità delle nostre tesi". Lo afferma in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Il cosiddetto foglio di servizio è in contrasto con il regolamento europeo 679/2016, noto come Gdpr e dunque, è preciso obbligo di ogni pubblico ufficiale quello di disapplicare una legge quando si pone in contrasto con una norma europea. Questa sentenza è solo la prima in ordine di tempo, ma già un secondo giudice si è espresso sulla stessa linea. Ora auspichiamo che, in tempi ragionevoli, anche le forze dell'ordine, anch'esse pubblici ufficiali, disapplichino questa schedatura indegna di uno stato di diritto, rispondendo in primis al diritto comunitario", aggiunge Artusa. "Per verificare che un Ncc non stia operando illecitamente, è sufficiente controllare l'esistenza di una prenotazione. Mostrare i dati sensibili degli autisti e soprattutto dei passeggeri non aggiunge assolutamente nulla all'accertamento".(Com)