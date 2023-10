Decreto Sud: Grimaldi (Avs), governo costruisce dodici nuovi lager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dodici nuovi lager con moduli blindati come celle di sicurezza, in luoghi isolati, scarsamente popolati e facilmente recintabili e osservabili. Sottoposti a segreto perché opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Sembra Alcatraz, peccato che nessun trattenuto abbia commesso reati che non abbia già scontato. Il limite massimo di detenzione di sei mesi diventa di 18, ma una detenzione al cubo non aumenterà i rimpatri. Il 55 per cento delle persone che passano dai Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) non viene rimpatriata e continuerà a essere così. Un anno e mezzo di inferno, in blocchi di cemento sotto il sole o al gelo, a base di psicofarmaci e cibo schifoso. È ora che vi rendiate conto di ciò che state facendo". Lo afferma il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. (Rin)