Decreto Caivano: Iezzi (Lega), dire no equivale a favore a criminalità organizzata

- "Dire no a questo provvedimento, richiestoci dal territorio e dalle Forze dell'Ordine, vuol dire fare un favore alla criminalità organizzata. Ogni volta che lo Stato indietreggia di un metro, la camorra conquista territorio. Per questo occorre andare avanti". Lo ha detto Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula alla Camera durante l'esame delle questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni al decreto Caivano. (Rin)