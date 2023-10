Decreto Caivano: Serracchiani (Pd), vi volete liberare di Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Vedo inoltre che vi volete liberare del ministro Nordio, diteci se volete farlo diventare giudice della Corte costituzionale o se volete mandarlo in qualche Authority. Diteci se iniziate a considerare che l'attività sin qui svolta dal ministro non è all'altezza della storia e dei provvedimenti necessari". Lo ha detto la responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora Serracchiani, nel suo intervento in Aula alla Camera durante la discussione delle pregiudiziali al decreto legge Caivano. Sul provvedimento, la parlamentare del Pd ha spiegato: "Non solo salta la centralità del Parlamento, non solo avete deciso con decretazione d'urgenza senza nessuna condivisione parlamentare su temi così delicati come quelli della giustizia minorile, ma non mettete un euro sulla prevenzione, non un euro sull'educazione, né sull'istruzione ma c'è tanta, tanta repressione". (Rin)