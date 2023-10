Etiopia-Venezuela: premier Ahmed riceve ministro Esteri di Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil Pinto, in visita ufficiale ad Addis Abeba da ieri. Lo riferisce l'ufficio del premier in una nota. In precedenza, ieri, Pinto era stato ricevuto dal vicepremier e ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen. Le due parti, afferma il ministero degli Esteri etiope in una nota, hanno discusso a lungo di questioni bilaterali e multilaterali di interesse comune. Mekonnen ha affermato che è giunto il momento di approfondire le relazioni storiche e tradizionali con il Venezuela e ha elogiato il governo di Caracas per il suo sostegno "coerente e di principio" nei fora multilaterali. (Res)