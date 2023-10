Credito: Botin (Santander), troppe tasse sono disincentivo per investitori nazionali e stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna ci sono persone e aziende che "pagano più del 50 per cento del loro reddito al governo", il che rappresenta una "mancanza di incentivi" non solo per i residenti nel Paese, ma anche per gli investitori stranieri. Lo ha detto la presidente del Banco Santander, Ana Botin, all'inaugurazione della conferenza bancaria internazionale 2023, aggiungendo che "bisogna pagare le tasse, ma se si pagano troppo, la gente se ne va". Botin ha fatto riferimento implicito alla possibilità che la tassa temporanea sui profitti straordinari delle banche possa essere prorogata dal governo oltre il 2024, secondo quanto previsto nell'accordo di coalizione sottoscritto tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro uscente, Yolanda Diaz. (Spm)