Legge Bilancio: Nevi (FI), maggioranza più forte che mai

- "Alcuni continuano a mettere zizzania nella speranza (vana) di spaccare la maggioranza che ieri è uscita dal vertice più forte che mai per aver varato una manovra che, per oltre la metà della cifra totale, prevede tagli alle tasse e per l'altra metà mette soldi per aumentare il potere di acquisto delle famiglie e delle persone più deboli e arriva alla cifra record per quanto riguarda la sanità". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati di FI, sui suoi profili social. "In tutto questo - aggiunge il parlamentare - è passato in secondo piano che, attraverso l'introduzione del codice identificativo per accedere alle piattaforme, si ricaverà una cifra importante (sicuramente oltre un miliardo di euro) che grazie a Forza Italia andrà in un fondo vincolato alla riduzione delle tasse. Siamo per questo molto soddisfatti e ringraziamo anche gli alleati di maggioranza e la premier Meloni di aver ascoltato e accolto le nostre proposte".(Rin)