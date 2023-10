Medio Oriente: Israele intercetta “obiettivo aereo” lanciato da ribelli Houthi dello Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone o un missile lanciato dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, è stato intercettato dalle forze israeliane sul Mar Rosso. “I sistemi delle Forze di difesa di Israele hanno identificato un obiettivo aereo in avvicinamento al territorio israeliano. Non vi era alcuna minaccia o rischio per i civili”, riferiscono le Idf. Da parte sua, il sito web d’informazione “Ynet” riferisce che un proiettile è caduto nel Mar Rosso dopo un allarme per l’infiltrazione di droni nella località turistica di Eliat, nell’estremità meridionale di Israele al confine con Egitto e Giordania. (Cae)