Ognissanti: Coldiretti, sette milioni in viaggio con 40 per cento scuole chiuse

- Nonostante il maltempo e la collocazione sfavorevole a metà settimana, circa sette milioni di italiani adulti hanno deciso di mettersi in viaggio per la Festività di Ognissanti anche grazie al fatto che per circa il 40 per cento degli studenti italiani le scuole sono chiuse anche il 2 novembre, decorrenza dei defunti. E’ quanto stima la Coldiretti per il ponte della Festa del primo novembre nel sottolineare che in molti approfitteranno della decisione di alcune regioni di tenere le scuole chiuse anche il giorno successivo. In Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria le lezioni si fermano anche il 2 novembre per i defunti mentre nelle Marche e nella provincia di Bolzano lo stop riguarda anche il 3 novembre, secondo il monitoraggio della Coldiretti. Molti italiani – precisa la Coldiretti – hanno programmato un viaggio per non fare mancare la tradizionale visita ai propri cari anche nei cimiteri dei Paesi di origine. (segue) (Rin)