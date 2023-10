Municipio Roma X: Bozzi (Azione), oggi il Campidoglio si riprende la delega al litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Bozzi, capogruppo di Azione in Municipio Roma X, in una nota dichiara: "Oggi in Consiglio comunale è previsto il voto del documento che abrogherà l'Art. 13 del Regolamento speciale decentramento del Municipio Roma X, e quindi a dodici anni di distanza dalla riforma di Alemanno e Vizzani, sospinta da anni di lotte e istanze cittadine, la maggioranza Gualtieri Pd e compagni si riprenderà la 'Delega al Litorale' dal Municipio Roma X, unica vera forma di autonomia mai concessa dalla Capitale ad un suo territorio". "Altro che 'decentramento' tanto decantato a chiacchiere e 'maggiori poteri' ai municipi promessi ai romani. Nel programma elettorale di Gualtieri - aggiunge Bozzi - c'è scritto che occorre legare autonomia e responsabilità, assegnando ai Municipi la competenza tendenzialmente esclusiva per i servizi di rilevanza locale e invece a due anni di distanza fanno esattamente il contrario. L'invisibile Presidente Falconi, che in campagna elettorale cianciava pure di volere più poteri, al contrario, se ne libera sollevato e intanto il nostro territorio declina inesorabilmente, senza alcuna visione di sviluppo futuro. E cosa farà il Campidoglio? Un super-Dipartimento del Mare che finalmente con tante risorse umane ed economiche investirà sul suo mare? Macché, magari. Daranno la delega molto probabilmente a qualche consigliere capitolino del Pd che potrà sfilare in spiaggia, ma intanto il Municipio potrà dire noi non c'entriamo. Oggi è un giorno tristissimo per la democrazia e per Ostia che ci fa tornare indietro di anni nel solco dell'autonomia e che resterà come nefasto nella storia del nostro territorio", conclude. (Com)