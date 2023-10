Medio Oriente: Provenzano (Pd), comunità internazionale combatta Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo compiere tutti insieme uno sforzo fondamentale. Poiché condividiamo il giudizio su Hamas, anzi noi siamo forti come Unione europea di essere stati coloro che hanno dichiarato per primi Hamas organizzazione terroristica, rivelata la natura di Hamas, a questo punto la lotta contro Hamas non possiamo delegarla soltanto ad Israele. Ma è una lotta che deve condurre la comunità internazionale con due linee politiche, che peraltro avevamo condiviso con il governo, che noi richiamiamo alla coerenza: isolamento politico e internazionale di Hamas e separazione netta di Hamas dalla causa palestinese. Perché noi abbiamo chiesto all'Anp (Autorità nazionale palestinese), per quanto debole e delegittimata, di prendere le distanze da Hamas". Lo ha detto il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, a "Omnibus", su La7. "La tregua umanitaria serve a isolare sul piano internazionale Hamas e ad evitare di infiammare le piazze arabe sulla catastrofe umanitaria che si sta realizzando a Gaza - ha continuato il parlamentare -. La comunità internazionale, allo stesso tempo, deve farsi carico della causa palestinese e della soluzione 'due popoli, due Stati', perché questo svuota e separa definitivamente Hamas dalla causa palestinese. Da lì deriva anche la sicurezza stessa di Israele, che Netanyahu in questi anni e non solo il 7 ottobre non è stato in grado di garantire, nonostante fosse la sua promessa".(Rin)