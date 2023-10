Paesi Bassi: Timmermans (GroenLinks-PvdA) apre a collaborazione con partito Nsc di Omtzigt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione della Sinistra verde e del Partito laborista olandese (GroenLinks-PvdA) è pronta a lavorare con il Nuovo contratto sociale (Nsc), la formazione fondata da Pieter Omtzigt. Lo ha detto il leader della coalizione progressista, Frans Timmermans, nel corso del dibattito televisivo avuto con Omtzigt. Quest'ultimo ha espresso minore convinzione nell'ipotesi di una collaborazione con i partiti di sinistra, come riferisce l'emittente "Nos". "Non ho davvero sentito nulla su cui non possiamo scendere a compromessi", ha detto Timmermans alla fine del dibattito, evidenziando come "l'ostacolo al cambiamento" nei Paesi Bassi sia la presenza del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) in Parlamento. Omtzigt si è invece detto titubante riguardo alla futura collaborazione, sottolineando che ci sono cose su cui lui e Timmermans non sono d’accordo, tra cui la politica climatica, l’energia nucleare e l'immigrazione. "Un nuovo gruppo di politici è pronto e, per quanto mi riguarda, anche la signora Yesilgoez è una di loro", ha affermato Omtzigt, riferendosi all'attuale leader del Vvd, Dilan Yesilgoez. (Beb)