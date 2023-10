Medio Oriente: Gasparri (FI), quella di Hamas è storia di vigliaccheria assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hamas e tutto il mondo del fondamentalismo islamico e dell'estremismo, ricordiamo l'Isis e altre vicende, ci confermano come in quella parte del mondo si sia manifestata da tempo un'offensiva oscurantista. Sono anni che, per esempio, in Palestina non si va al voto. E la gestione dell'Anp mi sembra che si sia 'atrofizzata'. Portando a una egemonizzazione di quell'area da parte di gruppi di fondamentalisti e terroristi. In questo momento, come è ben visibile, stiamo assistendo ad una propaganda farneticante da parte di Hamas. Dai video degli ostaggi ad altre vicende". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, ad "Agorà", su Rai3. "Il fatto più sconcertante è che non emerge un'alternativa per dare corpo a realtà istituzionali palestinesi, assenti da tempo - ha continuato il parlamentare -. E poi la codardia dei capi di Hamas, autentici conigli, che dagli alberghi lussuosi del Qatar, quindi con la complicità di questo Paese, dirigono tutto questo. Aizzando odio e facendo massacrare il proprio popolo per speculare su una tragedia immane. Quella di Hamas è una storia di vigliaccheria assoluta e di criminalità totale, che va condannata". (Rin)