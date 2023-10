Roma: Diaco-Di Russo (M5s), bene Comitato Valle Galeria Libera per centralina Arpa a Malagrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo estendere un encomio particolare al Comitato Valle Galeria Libera - che da anni si batte per difendere, preservare e tutelare il territorio intorno all'ex discarica capitolina - perché proprio grazie a loro e al nostro contributo è finalmente entrata in funzione la Centralina Arpa a Malagrotta. Così, in una nota, il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, M5s, e il capogruppo M5s in Municipio Roma XII Lorenzo Di Russo. "Insomma, grazie al nostro impegno congiunto nell'area - aggiungono - adesso sarà garantito sia il monitoraggio degli inquinanti che - grande elemento di novità - il monitoraggio sperimentale dei miasmi. Sia come gruppo capitolino che come gruppo consiliare nel XII Municipio continueremo a batterci assieme al Comitato per garantire a un'area vessata nei decenni un'aria finalmente respirabile, pura e libera dai miasmi e da fattori inquinanti".(Com)